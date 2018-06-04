Главные секреты самой красивой королевы мира

Больше десяти лет королева Летиция придерживается диеты доктора Перриконе, профессора медицины Мичиганского государственного университета, которая акцентирует внимание не только на весе и объеме жировой массы человека, но и состоянии его кожи. И включает противовоспалительные продукты, антиоксиданты и ингредиенты, снимающие отеки.

Какие девять элементов входят в ежедневный рацион испанской королевы?

#Минеральная вода

Мы с детства воспринимаем воду, как данность, элемент, без которого нам попросту не выжить. Но при этом далеко не все умеют пить ее правильно (натощак, до еды, «восемь стаканов»). Тем временем, при правильном потреблении банальная минералка способна в разы ускорить метаболизм, способствовать сжиганию жира и, главное, увлажнению кожи изнутри. Два литра в день — это не миф, придуманный супермоделями и селебритиз, чтобы «замаскировать» удачную наследственность, а здоровая рекомендация врачей, которой стоит строго следовать.

#оливковое масло extra virgin

В лексиконе эффектных испанских fit girls уже давно известна аббревиатура AOVE (aceite de oliva virgen extra), обозначающая оливковое масло самого лучшего качества.

Национальное достояние Испании содержит 73% моножиров (олеиновой кислоты), которая уменьшает воспаления и даже борется с опухолями, согласно различным исследованиям. Кроме того, оливковое масло — антиоксидантная бомба против старения кожи.

#какао

За этот ингредиент в рационе доктору Перриконе хочется сказать отдельное спасибо. Мало того, что натуральный казал-порошок невероятно питательный (железо, магний, медь, калий, фосфор, цинк и селен), так еще и вкусный! За борьбу со свободными радикалами отвечают флавоноиды и катехины и, если верить публикации в Chemistry Central Journal в чистом какао ценных антиоксидантов больше, чем в раскрученной голубике и асаи.

#овсянка

Стоило отказываться в детстве от каши и устраивать истерики «не-хочу-не-буду», чтобы, повзрослев, «подсесть» на кашу красоты. Вопреки всем мифам даже на молоке овсянка не полнит (хотя лучше варить ее на кокосовом и миндальном) и отлично сочетается с другими суперфудами — чиа, орехами, ягодами. В сухих хлопьях есть уникальное вещество — авенантрамид, который улучшает кровообращение и снимает воспаления. А большое количество пищевых волокон быстро насыщают и снижают «плохой» холестерин.

#куркума

Пожалуй, нет такого healthy-гуру, который в своих рекомендациях воздержался от употребления куркумы. Вещество куркумин активирует особые ферменты — антиоксиданты собственного тела — стимулируя их выработку в борьбе со старением.

#красные ягоды

Клубника, малина, черника и другие красные и фиолетовые ягоды обладают детокс-свойствами (выводят токсины), полны минералов, которые защищают клетки кожи, стимулируют их рост и создают барьер против солнечных лучей.

#кисломолочные продукты

Доктор Николас Перрикон рекомендует употреблять кисломолочные продукты, но не обезжиренные и без искусственных подсластителей. Идеальный пример — греческий йогурт. В чем секрет? Вывести из организма лишнюю воду, укрепить тело минеральными веществами и кислотами, которые помогают усваиваться другим питательным веществам.

#дикий лосось

Рыба, прекрасная во всех отношениях — и запечённая в духовке, и сырая в суши. Диметиламиноэтанол в ее составе обладает эффектом лифтинга. Но ставку необходимо делать исключительно на дикие сорта, благодаря естественному питанию такой рыбы количество жирных кислот Омега-3 в них несравненно больше.





#Листовой салат

Мангольд, шпинат или кейл — важные ингредиенты каждого семейного обеда испанской монархии, и любовь к ним заботливая мама прививает своим дочерям с детства. Высокое содержание хлорофилла, который успокаивает кожу и помогает ей оставаться более молодой.

Похоже, наступил идеальный момент, чтобы включить этот топ-9 в свою диету, если вы еще этого не сделали. Летом, когда кожа подвергается воздействию прямых солнечных лучей, очень важно подкрепить ее внутренние ресурсы правильным питанием.

Источник: elle.ua