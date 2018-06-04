Бенедикт Камбербэтч отбился от грабителей на Бейкер-Стрит

Об этом сообщает издание The Telegraph.





Утверждается, что актер, ехавший в такси, стал свидетелем нападения на курьера четверых неизвестных злоумышленников. Молодого человека ударили по голове и попытались отнять его груз и велосипед. По словам водителя такси, Камбербэтч вмешался в потасовку.





"Они пытались ударить его, но он активно защищался и смог оттолкнуть их. К счастью, он не был ранен. Мне кажется, что в итоге они все же узнали, что это был Бенедикт, и убежали", - сказал он.





В полицейском управлении Лондона подтвердили эту информацию. Нападавшие пока не задержаны.



