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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 июня 18, 11:04
Бенедикт Камбербэтч отбился от грабителей на Бейкер-Стрит
Бенедикт Камбербэтч
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Бенедикт Камбербэтч предотвратил преступление, которое злоумышленники пытались совершить в районе улицы Бейкер-Стрит, где, согласно литературному первоисточнику, проживал знаменитый сыщик Шерлок Холмс.
Об этом сообщает издание The Telegraph.

Утверждается, что актер, ехавший в такси, стал свидетелем нападения на курьера четверых неизвестных злоумышленников. Молодого человека ударили по голове и попытались отнять его груз и велосипед. По словам водителя такси, Камбербэтч вмешался в потасовку. 

"Они пытались ударить его, но он активно защищался и смог оттолкнуть их. К счастью, он не был ранен. Мне кажется, что в итоге они все же узнали, что это был Бенедикт, и убежали", - сказал он. 

В полицейском управлении Лондона подтвердили эту информацию. Нападавшие пока не задержаны.

Источник: https://www.kinonews.ru
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