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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 июня 18, 11:10
Вин Дизель стал доктором наук
Вин Дизель
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Американский актер Вин Дизель решил сфокусироваться на карьере, поэтому в молодости оставил учебу.
Недавно 50-летний актер вернулся в университет Hunter, а на днях получил почетную степень доктора наук.

Получив диплом он выступил с мотивирующей речью.

– Мы старатели и мы можем все преодолеть. Вы знаете, что можете повлиять на окружающий мир. Вы можете прийти в Голливуд и изменить его лицо, если вы готовы работать и прилагать усилия, – обратился он к студентам и другим выпускникам.

– Я бы хотел рассказать, что в университете Hunter получил не только образование, но и колоссальный опыт, – подытожил он.

Источник: https://kinoafisha.ua
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