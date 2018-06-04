Вин Дизель стал доктором наук

Недавно 50-летний актер вернулся в университет Hunter, а на днях получил почетную степень доктора наук.





Получив диплом он выступил с мотивирующей речью.





– Мы старатели и мы можем все преодолеть. Вы знаете, что можете повлиять на окружающий мир. Вы можете прийти в Голливуд и изменить его лицо, если вы готовы работать и прилагать усилия, – обратился он к студентам и другим выпускникам.





– Я бы хотел рассказать, что в университете Hunter получил не только образование, но и колоссальный опыт, – подытожил он.



