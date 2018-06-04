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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 июня 18, 11:15
Пэрис Хилтон загорает на Сен-Бартелеми (ФОТО)
Пэрис Хилтон
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Пэрис Хилтон и все члены ее семьи готовятся отпраздновать свадьбу Баррона Хилтона и Тессы фон Вальдердорфф.
Родственники пары уже прилетели на Сен-Бартелеми, где наслаждаются ярким солнцем на пляже в преддверии торжества. Пэрис устроила фотосессию в купальнике из коллаборации My Little Pony и Moschino.

37-летняя американская знаменитость дополнила яркий пляжный комплект подходящими аксессуарами: мини-сумкой для серфинга Chanel и солнцезащитными очками. Такие же очки с оправой в форме белых сердец надели Тесса фон Вальдердорфф и Ники Ротшильд. Родная сестра Пэрис тоже коротает время накануне свадьбы брата на пляже и делится кадрами в Instagram.











Источник: https://kinoafisha.ua
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