Пэрис Хилтон загорает на Сен-Бартелеми (ФОТО)

Родственники пары уже прилетели на Сен-Бартелеми, где наслаждаются ярким солнцем на пляже в преддверии торжества. Пэрис устроила фотосессию в купальнике из коллаборации My Little Pony и Moschino.





37-летняя американская знаменитость дополнила яркий пляжный комплект подходящими аксессуарами: мини-сумкой для серфинга Chanel и солнцезащитными очками. Такие же очки с оправой в форме белых сердец надели Тесса фон Вальдердорфф и Ники Ротшильд. Родная сестра Пэрис тоже коротает время накануне свадьбы брата на пляже и делится кадрами в Instagram.











































