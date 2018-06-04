Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.47
USD
26.11
RUB
0.42
EUR
30.70
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 июня 18, 11:18
У Анджелины Джоли новый роман
Анджелина Джоли
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В последнее время СМИ приписывают главной голливудской холостячке новый роман.
По словам инсайдеров, 42-летняя Анджелина Джоли встречается с 37-летним Томом Хиддлстоном. Сообщается, что звезда увлеклась актером во время церемонии "Золотого глобуса". Во время мероприятии Джоли жаловалась Крису Хемсворту о том, что разочаровалась в любви.



"Анджелина жаловалась своему другу, что она разочаровалась в любви и ей нужно залечить раны после болезненного развода с Питтом. На это Крис сказал, что она очень нравится его другу Тому и им нужно пообщаться", - рассказал инсайдер.



По словам источника, актеры встречаются уже несколько месяцев. При этом ни Анджелина, ни Том слухи не комментируют.



Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Брэд Питт видит детей лишь несколько раз в неделю
У Брэда Питта роман с профессором Массачусетского института
Настя Каменских призналась, что у нее есть парень
Анджелина Джоли потеряла сознание в собственном доме
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Жаркое видео: Настя Каменских обнажилась в ванной (ВИДЕО)
noimageЛомаченко пообедал со Сталлоне. ВИДЕО
noimageИгорь Ласточкин показал свою супругу (ФОТО)
noimageВладимир Зеленский похвастался атлетическим телосложением
noimageКим Кардашьян нарвалась на критику в Instagram
Лента новостей