У Анджелины Джоли новый роман

По словам инсайдеров, 42-летняя Анджелина Джоли встречается с 37-летним Томом Хиддлстоном. Сообщается, что звезда увлеклась актером во время церемонии "Золотого глобуса". Во время мероприятии Джоли жаловалась Крису Хемсворту о том, что разочаровалась в любви.













"Анджелина жаловалась своему другу, что она разочаровалась в любви и ей нужно залечить раны после болезненного развода с Питтом. На это Крис сказал, что она очень нравится его другу Тому и им нужно пообщаться", - рассказал инсайдер.













По словам источника, актеры встречаются уже несколько месяцев. При этом ни Анджелина, ни Том слухи не комментируют.











