Сальма Хайек приковала к себе внимание на показе Gucci

Показ прошел на древнем кладбище: горящий подиум, больше 100 образов, стразы, шипы и перья. А после шоу для всех гостей выступил Элтон Джон. Не смогли пропустить мистический показ Сирша Ронан, Лу Дуайон, Сюзанна Ло, A$AP Rocky, Сальма Хайек и другие.





Так, главная поклонница Gucci Сальма Хайек появилась на показе в брючном клетчатом костюме с розовой оторочкой, который облегал формы актрисы. Свой образ знаменитость дополнила розовой сумочкой со стразами. Примечательно, что не все остались в восторге от выбора Сальмы, назвав наряд звезды несуразным.



















