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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 июня 18, 11:24
Сальма Хайек приковала к себе внимание на показе Gucci
Сальма Хайек
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В Арле во Франции дизайнер Алессандро Микеле представил новую круизную коллекцию Gucci Resort 2019.
Показ прошел на древнем кладбище: горящий подиум, больше 100 образов, стразы, шипы и перья. А после шоу для всех гостей выступил Элтон Джон. Не смогли пропустить мистический показ Сирша Ронан, Лу Дуайон, Сюзанна Ло, A$AP Rocky, Сальма Хайек и другие.

Так, главная поклонница Gucci Сальма Хайек появилась на показе в брючном клетчатом костюме с розовой оторочкой, который облегал формы актрисы. Свой образ знаменитость дополнила розовой сумочкой со стразами. Примечательно, что не все остались в восторге от выбора Сальмы, назвав наряд звезды несуразным.





Источник: https://kinoafisha.ua/
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