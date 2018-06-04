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4 июня 18, 11:35
Ким Кардашьян нарвалась на критику в Instagram
Ким Кардашьян
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В соцсети сильно раскритиковали наряд телезвезды.
Несмотря на то, что поклонников у 37-летней телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян достаточно много, критиков и так называемых "хейтеров" у нее не меньше.

На свой страничке в Instagram знаменитость поделилась очередным пикантным фото, на котором она запечатлена в полностью прозрачном платье и плаще.

Многие поклонники оценили новый выход Ким, написав в комментариях о том, что каждый может носить то, что ему нравится. Однако не меньше было комментариев о том, что этот наряд Кардашьян совсем не идет, более того он "чересчур откровенный".

 "А что Ким скажет, когда ее дочь решит прогуляться в таком наряде?", "Когда у тебя не мозгов, это единственная вещь, которую ты можешь показать миру", "Мода становится странной, мы теперь показываем самое худшее, что есть в нас!", – написали комментаторы в Instagram.



Источник: https://www.segodnya.ua
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