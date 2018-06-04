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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 июня 18, 11:38
Владимир Зеленский похвастался атлетическим телосложением
Владимир Зеленский
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Зеленский последовал примеру своих коллег по шоу-бизнесу и разместил фото в Instagram.
Актер и идейный вдохновитель юмористического проекта "Студия Квартал 95" Владимир Зеленский последовал примеру своих коллег по шоу-бизнесу и опубликовал в своем микроблоге несколько фото, сделанных во время посещения спортзала.

Зеленский запечатлен с гантелями в руках и всем своим видом показывает насколько сконцентрирован на выполнении физического упражнения.

Однако мнения фолловеров артиста разделились: одни хвалили его за то, что начал заниматься спортом, другие с недоумением комментировали маленький вес гантелей в кадре.



Источник: https://www.segodnya.ua/
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