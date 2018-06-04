Владимир Зеленский похвастался атлетическим телосложением

Актер и идейный вдохновитель юмористического проекта "Студия Квартал 95" Владимир Зеленский последовал примеру своих коллег по шоу-бизнесу и опубликовал в своем микроблоге несколько фото, сделанных во время посещения спортзала.





Зеленский запечатлен с гантелями в руках и всем своим видом показывает насколько сконцентрирован на выполнении физического упражнения.





Однако мнения фолловеров артиста разделились: одни хвалили его за то, что начал заниматься спортом, другие с недоумением комментировали маленький вес гантелей в кадре.











