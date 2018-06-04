Игорь Ласточкин показал свою супругу (ФОТО)

Игорь Ласточкин, комик, ведущий и член жюри "Лиги Смеха", не торопится делиться подробностями своей лично жизни. Редко публикует кадры со своим сыном, но часто публикует фотографии со своей работы.





Днями Игорь Ласточкин удивил своих поклонников тем, что опубликовал кадр со своей супругой. Как выяснилось Игорь Ласточкин сейчас с ней отдыхает в Риме.





Правда, Ласточкин опубликовал фото с супругой не для того, чтоб показать свою поездку в Рим. Этот кадр появился в честь годовщины его свадьбы с супругой.





Под фотографией Игорь Ласточкин трогательно поздравил супругу с 7-ем брака и 12-тием совместной жизни.





7 лет назад мы законно стали мужем и женой! А вместе мы уже 12 лет! Люблю, ценю, благодарю! Спасибо всем за поздравления!











