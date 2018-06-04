Жаркое видео: Настя Каменских обнажилась в ванной (ВИДЕО)

Настя Каменских выпустила чувственное лирик-видео на украиноязычный хит «Тримай». NK предстала в образе девушки, собирающейся на свидание к избраннику, которому принадлежит ее сердце. Видео уже доступно к просмотру на официальном YouTube-канале певицы.





«Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным, – комментирует Настя Каменских. – Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно. Это очень трепетное и окрыляющее чувство, которое я желаю испытать каждому. Любите и будьте любимы».













Режиссером лирик-видео стала талантливая Соня Плакидюк: «Мы очень хотели передать игривый, но, в тоже время, очень нежный образ Насти. Сохранить в видео намек на приватность. А необычную и безумно модную аранжировку трека поддержали эффектами и стилизацией 90-х – 2000-х с соблюдением всех канонов ретро-эстетики».





По словам Сони Плакидюк, в планах было снять лирик-видео по последним западным тенденциям – не просто одинокий текст, а визуальное дополнение красивой картинкой: «Мы так увлеклись процессом, поэтому не удивлюсь, если многие подумают, что это полноценный клип. И это нормально, ведь в последнее время даже у мировых артистов стирается грань между официальным клипом и лириком. Каждый артист хочет впечатлять и удивлять. Уверена, у нас это тоже получилось».





Песня «Тримай» посвящена самому теплому чувству – любви. Композицию Настя Каменских написала сама, а Потап выступил соавтором.