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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 июня 18, 12:15
Эмигрант Антон Мухарский пожаловал в Киев
Антон Мухарский
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Однако актер вернулся на Родину совсем ненадолго.
Актер и шоумен Антон Мухарский, который рассказывал о нелегкой жизни в Европе, на несколько дней вернулся в Киев. Корреспондент ТСН.ua заметил Мухарского на "Книжном Арсенале". Там он проводил автограф-сессию своей книжки.

"Я в Киеве. Ненадолго. Друзья, кто хочет увидеться, приобрести мои книги или диски с автографом, познайомитияя лично, сфотографироваться или просто пожать руку, поговорить на разные темы, жду вас на Книжном Ареналі на стенде издательства "Лютая дело", - сообщил артист на своей странице в Facebook. 

Источник: https://kinoafisha.ua
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