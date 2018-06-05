Эмигрант Антон Мухарский пожаловал в Киев

Актер и шоумен Антон Мухарский, который рассказывал о нелегкой жизни в Европе, на несколько дней вернулся в Киев. Корреспондент ТСН.ua заметил Мухарского на "Книжном Арсенале". Там он проводил автограф-сессию своей книжки.





"Я в Киеве. Ненадолго. Друзья, кто хочет увидеться, приобрести мои книги или диски с автографом, познайомитияя лично, сфотографироваться или просто пожать руку, поговорить на разные темы, жду вас на Книжном Ареналі на стенде издательства "Лютая дело", - сообщил артист на своей странице в Facebook.



