Соцсети насмешило фото Ирины Шейк
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Фото супермодели Ирины Шейк в Instagram насмешило соцсети.
В своём блоге звезда опубликовала снимок со съёмок очередной фотосессии. На фото изображён самый разгар рабочего процесса, когда с Ириной работают визажисты и фотографы. Вместе с тем, многие отметили, что задний план локации, где проходила съёмка похож на интерьер бараков в украинской глубинке. Пользователи сравнили беспорядок в студии с обстановкой в "убитой" коммуналке. Взгляд поклонников Шейк привлекли выступающие потолочные балки, обтёртый сервант у стенки, а также оголённая кирпичная стена у окна. Фолловеры заметили, что их жильё часто выглядит подобным образом.
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