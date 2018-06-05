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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 июня 18, 12:18
Соцсети насмешило фото Ирины Шейк
Ирина Шейк
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Фото супермодели Ирины Шейк в Instagram насмешило соцсети.
В своём блоге звезда опубликовала снимок со съёмок очередной фотосессии. На фото изображён самый разгар рабочего процесса, когда с Ириной работают визажисты и фотографы. Вместе с тем, многие отметили, что задний план локации, где проходила съёмка похож на интерьер бараков в украинской глубинке. Пользователи сравнили беспорядок в студии с обстановкой в "убитой" коммуналке. Взгляд поклонников Шейк привлекли выступающие потолочные балки, обтёртый сервант у стенки, а также оголённая кирпичная стена у окна. Фолловеры заметили, что их жильё часто выглядит подобным образом.



Источник: https://kinoafisha.ua/
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