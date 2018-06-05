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5 июня 18, 13:07
MELOVIN рассказал о личной жизни
MELOVIN
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Артист рассказал о личной жизни и внимании поклонников.
Несмотря на то, что представитель Украины на Евровидении-2018 MELOVIN занял всего 17 место из 26 возможных, в Украине у него есть целая армия поклонников, а в Европе он уже активно набирает популярность. Количество позитивных отзывов иностранцев о выступлении певца на конкурсе не счесть.

В интервью львовскому изданию "Високий замок" артист рассказал также о том, получал ли он знаки внимания со стороны парней в Европе: "Слава Богу, таких сообщений в соцсетях в свой адрес не встречал. В Европе было несколько моментов с определенными намеками на дружбу. Положительно отношусь к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, главное, чтобы им было хорошо и они были счастливы. Но "затянуть меня в свои сети" – никогда. Меня вообще невозможно никуда насильно затащить, я – сильный и уверенный в себе человек", – рассказал артист.

Также у певца поинтересовались насчет его личной жизни. Оказалось, что сердце MELOVINа свободно: "Если бы мое сердце уже принадлежало какой-то девушке, не успел бы ни музыкой заниматься, ни подготовкой к "Евровидению". В жизни все происходит не случайно. Но невозможно предсказать, с кем я буду в будущем. Иногда случается так, что люди, которые, по логике, не должны были быть вместе, становятся семьей. Сейчас я об этом не думаю. Кого бы хотел видеть рядом? Девушку, которая будет настоящей, любить жизнь и знать, ради чего живет в этой жизни".

Источник: https://www.segodnya.ua
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