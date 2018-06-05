Дженнифер Энистон в стильном наряде посетила вечеринку

Филантропы, актеры и лидеры промышленности, собрались на званом ужине в Малибу (США), организованным брендом Chanel и Советом по защите природных ресурсов. Одетые с головы до ног в Chanel, знаменитости шли по голубым ковровым дорожкам, прежде чем отправиться на изысканную трапезу.





Среди приглашенных была и Дженнифер Энистон, которая не часто балует журналистов и фотографов своим появлением на светских мероприятиях. Она позировала перед камерами в компании своей подруги и коллеге по сериалу "Друзья" Кортни Кокс.





Дженнифер отдала предпочтение своему любимому цвету – черному. Брючный костюм Chanel с широкими кюлотами она дополнила элегантными туфлями-лодочками и сумкой с бахромой. На левом запястье актрисы была повязка на руку – она носит ее еще с апреля, но как получила травму – не комментирует.



























