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Шоу-бизнес
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5 июня 18, 13:14
Ани Лорак поделилась семейными фотографиями с дочерью
Ани Лорак
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Поклонники певицы заподозрили ее "в положении".
На днях певица Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала несколько семейных фотографий с дочерью Софией. На первом снимке дочь нежно целует и обнимает маму, а на втором – позирует сама, демонстрируя стильный наряд.

Певица подписала фото с дочерью так: "Моя маленькая принцесса. София".





Кроме того, под умилительным фото с Софией подписчики оставили массу комментариев по поводу возможной "беременности" Лорак. На снимке певица позирует в просторном платье, что и натолкнуло поклонников на такие мысли. "Да точно беременна! Думаю, карьера никуда не сбежит!", "Каролина, Вы решили последовать примеру Светочки Лободы и пойти в декрет? Платье на Вас подозрительно свободное", "Каролина, вас можно поздравлять с пополнением?" — стали гадать поклонники Ани Лорак в Instagram.

Источник: https://www.segodnya.ua
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