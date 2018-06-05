Ани Лорак поделилась семейными фотографиями с дочерью

На днях певица Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала несколько семейных фотографий с дочерью Софией. На первом снимке дочь нежно целует и обнимает маму, а на втором – позирует сама, демонстрируя стильный наряд.





Певица подписала фото с дочерью так: "Моя маленькая принцесса. София".





















Кроме того, под умилительным фото с Софией подписчики оставили массу комментариев по поводу возможной "беременности" Лорак. На снимке певица позирует в просторном платье, что и натолкнуло поклонников на такие мысли. "Да точно беременна! Думаю, карьера никуда не сбежит!", "Каролина, Вы решили последовать примеру Светочки Лободы и пойти в декрет? Платье на Вас подозрительно свободное", "Каролина, вас можно поздравлять с пополнением?" — стали гадать поклонники Ани Лорак в Instagram.



