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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 июня 18, 13:16
Роуз Лесли и Кит Харингтон сыграют свадьбу в стиле сериала
Роуз Лесли и Кит Харингтон
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Звездная пара пригласила на торжество почти всю съемочную группу "Игры престолов".
Поклонники "Игры престолов" с нетерпением ждут торжественного момента – свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли, которые даже сделали приглашения в стиле сериала. Теперь же стало известно, что пара решила и саму свадьбу устроить в стиле популярного сериала, где они вместе снимались.

Согласно записи в регистрационном офисе Хантли в Абердиншире, свадьба Кита и Роуз состоится в субботу, 23 июня, в Шотландии. Торжественная церемония бракосочетания будет проходить в замке в Абердиншире, а проведет ее бенедиктинский монах из Амплфорта, отец Чед Боултон, пишет Elle.

Но инсайдеры отмечают, что Харингтон и Лесли хотят сделать свадьбу максимально похожей на "Игру престолов". По мнению жениха и невесты, замок, в котором состоится свадебная церемония, соответствует атмосфере сериала, на съемках которого они познакомились. Кроме того, звездная пара пригласила на торжество практически всю команду со съемок проекта. Отмечается, что дата свадьбы Харингтона и Лесли приурочена к окончанию съемок финального сезона "Игры престолов", чтобы актеры, продюсеры и другие участники съемочной группы смогли присутствовать на торжестве.

"История их знакомства невероятно романтичная. На днях они встретились с отцом Чедом, чтобы обсудить все детали свадьбы. Они хотят, чтобы все было идеально", – отмечает источник.

Источник: https://www.segodnya.ua
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