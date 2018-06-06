Анджелина Джоли отпраздновала день рождения (ФОТО)

Анджелина Джоли 4 июня, праздновала свой 43-й день рождения. Звезда отметила торжество в кругу самых родных людей - своих детей.





Актриса сейчас занята работой над новой частью популярного фантастического фильма "Малефисента". Съемки картины проходят в Великобритании, поэтому и свой день рождения актриса отметила там же.





В лондонском Thorpe Park Анджелина Джоли не оставила своих детей одних и на всех аттракционах составила им компанию. В какой-то момент на больших табло, которые установлены в парке, даже появилось фото актрисы на американских горках. Фотография быстро распространилась в интернете.











