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6 июня 18, 12:07
Ева Лонгория о последних неделях беременности
Ева Лонгория
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43-летняя голливудская актриса Ева Лонгория совсем скоро станет мамой.
О последних неделях беременности актриса успела рассказать своим подписчиками в Instagram-историях.

"Говоря о малыше. Прогресса нет, он не собирается появляться. Похоже, что ему хорошо в моем животике и он не хочет оттуда выбираться, – начала Ева. – Поэтому я его жду. Он растет и становится больше, а это значит – я тоже становлюсь все больше и больше. Не перестаю ему говорить, что мы все давно уже ждем его появления на свет", – рассказала актриса.

Также Ева призналась, что активно занимается йогой, водной аэробикой и делает массаж, но, несмотря на это, все таки чувствует себя не наилучшим образом: "Последние недели – самые тяжелые. Много сплю, тяжело дышать. Мне так некомфортно".

Отметим, что Ева Лонгория уже давала комментарии по поводу своей беременности. Оказывается, актриса боится приближающихся родов.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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