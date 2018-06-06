Ева Лонгория о последних неделях беременности

О последних неделях беременности актриса успела рассказать своим подписчиками в Instagram-историях.





"Говоря о малыше. Прогресса нет, он не собирается появляться. Похоже, что ему хорошо в моем животике и он не хочет оттуда выбираться, – начала Ева. – Поэтому я его жду. Он растет и становится больше, а это значит – я тоже становлюсь все больше и больше. Не перестаю ему говорить, что мы все давно уже ждем его появления на свет", – рассказала актриса.





Также Ева призналась, что активно занимается йогой, водной аэробикой и делает массаж, но, несмотря на это, все таки чувствует себя не наилучшим образом: "Последние недели – самые тяжелые. Много сплю, тяжело дышать. Мне так некомфортно".





Отметим, что Ева Лонгория уже давала комментарии по поводу своей беременности. Оказывается, актриса боится приближающихся родов.



