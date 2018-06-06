Звезда "Друзей" выходит замуж

За организацию свадьбы, которая состоится летом этого года, уже взялась ее подруга и коллега по сериалу Дженнифер Энистон.





Кортни, которая в июне отпразднует 54-летие, и ее любимый поженятся на родине Джонни – в Северной Ирландии. Вторая церемония состоится на пляже в Малибу.





Также сообщается, что петь на свадьбе будет Эд Ширан, поскольку именно он и познакомил будущих супругов.





СМИ узнали и о свадебном платье Кокс: звезда планирует одеть два свадебных платья и два наряда для вечернего торжества. Актриса выбрала творение любимого дизайнера Кейт Миддлтон, Дженни Пэкхэм, а еще Vera Wang и Zuhair Murad.











