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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 июня 18, 15:39
Звезда "Друзей" выходит замуж
Кортни Кокс
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Американская актриса Кортни Кокс, которая прославилась благодаря сериалу "Друзья", готовится к свадьбе с 41-летним музыкантом Джонни Макдейдом.
За организацию свадьбы, которая состоится летом этого года, уже взялась ее подруга и коллега по сериалу Дженнифер Энистон.

Кортни, которая в июне отпразднует 54-летие, и ее любимый поженятся на родине Джонни – в Северной Ирландии. Вторая церемония состоится на пляже в Малибу.

Также сообщается, что петь на свадьбе будет Эд Ширан, поскольку именно он и познакомил будущих супругов.

СМИ узнали и о свадебном платье Кокс: звезда планирует одеть два свадебных платья и два наряда для вечернего торжества. Актриса выбрала творение любимого дизайнера Кейт Миддлтон, Дженни Пэкхэм, а еще Vera Wang и Zuhair Murad.



Источник: https://kinoafisha.ua
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