Анне Седоковой разрешили встречаться с дочерью

Об этом бывшая участница группы "ВИА Гра" написала в своем Instagram.





По словам звезды, месяц назад бывший муж разлучил ее с дочкой. Теперь Седокова может навещать дочь лишь в присутствии адвокатов, общаться с ней только на английском языке, при этом певице запрещено делать с Моникой совместные фото.





"Представьте: вы девять месяцев носите в себе маленького человека, потом вы учите его есть, ходить, любить, не обижать других. Вы спите, обнимаясь ночью, и человечек не засыпает, пока маленькую пяточку не окутает мамина рука. Рядом сестренка, братик. Эта пяточка всю ночь у тебя в боку, но ты не дышишь, чтобы не разбудить маленькое чудо, а потом человечка забирают", - написала Анна.





Она также опубликовала снимок, сделанный в период беременности дочерью.





"Увозят, уводят, вырывают из твоей жизни, потому что у тебя и так много детей или ты ходишь на работу, или потому, что так хочется. Ты не понимаешь, зачем, но вдруг, на тебя подают в суд. Ты не можешь дозвониться, дописаться, все вокруг вдруг смотрят на тебя, как на преступницу, а ты не понимаешь, где же пяточки и каждую секунду переживаешь, как они без тебя", - отметила Седокова.





Вместе с тем она выразила уверенность, что ситуация наладится и она сможет проводить время с ребенком.



