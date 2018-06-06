Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.54
USD
26.16
RUB
0.42
EUR
30.79
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 июня 18, 17:04
Певица Нина Кирсо впала в кому
Нина Кирсо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
После операции артистка не смогла прийти в себя.
Известная певица, участница популярного в 90-ты группы "Фристайл" Нана Кирсо после сложной операции не смогла прийти в себя. Сейчас 55-летняя артистка находится в коме.

Кирсо сделали операцию, 2 июня. Но после операции ее не могли привести в сознание.

Накануне вечером у артистки случился инсульт. Информацию о болезни артистки подтвердил администратор "Фристайла" Игорь Лахин на странице в Facebook.

Кирсо без сознания обнаружили в частном доме в Полтаве знакомые, которые были обеспокоены тем, что она долго не отвечает на звонки. В это время рядом с ней никого не было - муж (он же руководитель, композитор и продюсер группы Анатолий Розанов вместе с 20-летним сыном Максимом находились на гастролях.

Сейчас Нина она находится в одной из полтавских клиник и за ее жизнь борются врачи.

"Трудно ... Мы сильные и выстоим обязательно", - написал Лахин.

В сети много ее коллег и поклонников выразили свои соболезнования и переживания, оставив на странице артистки в социальной сети множество пожеланий скорейшего выздоровления.

Напомним, Нина Кирсо более 20 лет является солисткой популярной в начале 90-х группы "Фристайл", которая известна такими культовыми шлягерами, как "Больно мне, Больно", "Ах, какая женщина!", "Белая метелица" и другими.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Руслана перенесла операцию и вышла на сцену с открытой раной
Блейк Лайвли нуждается в операции
Брюс Уиллис попал в больницу
У Кайли Миноуг случился нервный срыв
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Леся Никитюк поделилась новым фото
noimageАнне Седоковой разрешили встречаться с дочерью
noimageУкраина в Голливуде. 5 звезд с украинскими корнями
noimageЗвезда "Друзей" выходит замуж
noimageВладимир Зеленский показал новые фото с коллегами
Лента новостей