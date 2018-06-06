Певица Нина Кирсо впала в кому

Известная певица, участница популярного в 90-ты группы "Фристайл" Нана Кирсо после сложной операции не смогла прийти в себя. Сейчас 55-летняя артистка находится в коме.





Кирсо сделали операцию, 2 июня. Но после операции ее не могли привести в сознание.





Накануне вечером у артистки случился инсульт. Информацию о болезни артистки подтвердил администратор "Фристайла" Игорь Лахин на странице в Facebook.





Кирсо без сознания обнаружили в частном доме в Полтаве знакомые, которые были обеспокоены тем, что она долго не отвечает на звонки. В это время рядом с ней никого не было - муж (он же руководитель, композитор и продюсер группы Анатолий Розанов вместе с 20-летним сыном Максимом находились на гастролях.





Сейчас Нина она находится в одной из полтавских клиник и за ее жизнь борются врачи.





"Трудно ... Мы сильные и выстоим обязательно", - написал Лахин.





В сети много ее коллег и поклонников выразили свои соболезнования и переживания, оставив на странице артистки в социальной сети множество пожеланий скорейшего выздоровления.





Напомним, Нина Кирсо более 20 лет является солисткой популярной в начале 90-х группы "Фристайл", которая известна такими культовыми шлягерами, как "Больно мне, Больно", "Ах, какая женщина!", "Белая метелица" и другими.



