"Мисс Америка" - будут оценивать по уму, а не по красоте

Больше никаких обнаженных тел на конкурсе красоты "Мисс Америка" – организаторы решили изменить правила. Теперь на первом месте в критерии оценивания – ум, а не внешность. Поэтому вместо того, чтобы ходить по подиуму в купальнике, девушки будут отвечать на вопросы интервью, рассказывать о своих жизненных убеждениях и стремлениях.





"Мы больше не будем судить участниц по внешности. Это очень важно", – сказала в интервью каналу ABC Гретхен Карлсон. Она победила в конкурсе Мисс Америка в 1988 году, а в начале этого года возглавила его попечительский совет.





Конкурс Мисс Америка проводится с 1921 года, изначально – для привлечения туристов. Но конкурс становился все популярнее, а требования к конкурсанткам – жестче. В 1949 году были введены новые правила, исключавшие участие в конкурсе замужних и разведенных женщин, тех, кто имеет детей и делал аборты.



