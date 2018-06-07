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7 июня 18, 10:08
"Мисс Америка" - будут оценивать по уму, а не по красоте
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На конкурсе "Мисс Америка" больше не будет дефиле в купальниках.
Больше никаких обнаженных тел на конкурсе красоты "Мисс Америка" – организаторы решили изменить правила. Теперь на первом месте в критерии оценивания – ум, а не внешность. Поэтому вместо того, чтобы ходить по подиуму в купальнике, девушки будут отвечать на вопросы интервью, рассказывать о своих жизненных убеждениях и стремлениях.

"Мы больше не будем судить участниц по внешности. Это очень важно", – сказала в интервью каналу ABC Гретхен Карлсон. Она победила в конкурсе Мисс Америка в 1988 году, а в начале этого года возглавила его попечительский совет.

Конкурс Мисс Америка проводится с 1921 года, изначально – для привлечения туристов. Но конкурс становился все популярнее, а требования к конкурсанткам – жестче. В 1949 году были введены новые правила, исключавшие участие в конкурсе замужних и разведенных женщин, тех, кто имеет детей и делал аборты.

Источник: https://www.segodnya.ua
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