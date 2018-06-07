Оксана Байрак поделилась пикантным снимком
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Известный украинский режиссер удивляет своих поклонников не только качественными фильмами, но и неожиданными публикациями в социальных сетях.
Недавно 54-летняя женщина запостила ерочние фото, на котором она обнаженная прикрывает свои пышные прелести постельным бельем. К своему эффектному снимка она также добавила очень подходящий стих знаменитого поэта Р. Рождественского "Хорошая женщина - это профессия ..". Ну что еще сказать, эта селебрити умеет соблазнять.
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