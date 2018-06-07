Ирина Шейк на CFDA 2018 (ФОТО)

4 июня в в Нью-Йорке в Бруклинском музее состоялось одно из самых важных мероприятий в мире моды — церемония вручения премий CFDA Fashion Awards-2018. Среди гостей были замечены многие знаменитости, ведь каждый, кто считает себя причастным к моде, обязательно появляется на церемонии. Ирина Шейк — еще та модница, поэтому и она не смогла пропустить премию.





Для случая модель выбрала по-настоящему летний образ: желтое платье из летящей ткани с «леопардовым» принтом и высоким разрезом на ноге. Образ дополняли черные босоножки на высоком каблуке, миниатюрный клатч и идеальная украдка.



















