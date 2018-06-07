Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.78
USD
26.16
RUB
0.42
EUR
30.95
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 июня 18, 14:03
Ирина Шейк на CFDA 2018 (ФОТО)
Ирина Шейк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ирина Шейк не пропустила церемонию награждения премий CFDA Fashion Awards, появившись на мероприятии в ярком наряде!
4 июня в в Нью-Йорке в Бруклинском музее состоялось одно из самых важных мероприятий в мире моды — церемония вручения премий CFDA Fashion Awards-2018. Среди гостей были замечены многие знаменитости, ведь каждый, кто считает себя причастным к моде, обязательно появляется на церемонии. Ирина Шейк — еще та модница, поэтому и она не смогла пропустить премию. 

Для случая модель выбрала по-настоящему летний образ: желтое платье из летящей ткани с «леопардовым» принтом и высоким разрезом на ноге. Образ дополняли черные босоножки на высоком каблуке, миниатюрный клатч и идеальная украдка. 





Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Жена Брэдли Купера очаровала естественной красотой
Ирина Шейк затмила всех на показе Bottega Veneta в Нью-Йорке
Ирина Шейк снялась в рекламной кампании (ФОТО)
Ирина Шейк похвасталась шикарной фигурой (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
MONATIK впервые за долгое время рассказал о своей супруге
noimageТелеведущая Снежана Егорова попала в больницу
noimageДженнифер Лоуренс встречается с Куки Маруни
noimageВладимир Зеленский показал, чем занимается в свободное время
noimageОксана Байрак поделилась пикантным снимком
Лента новостей