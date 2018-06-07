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Шоу-бизнес
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7 июня 18, 14:50
Дженнифер Лоуренс встречается с Куки Маруни
Дженнифер Лоуренс
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Скандальная актриса Дженнифер Лоуренс очень быстро нашла себе замену Дарену Арафонски, подцепив настоящего любителя искусства.
Актриса Дженнифер Лоуренс не так давно рассталась с режиссером Дарреном Аронофски, но уже нашла себе нового избранника.

"Их отношения длятся уже несколько недель. Однако пара встречается тайно. Они очень осторожны, потому что не хотят, чтобы их видели вместе", – отметил инсайдер.

Избранником актрисы стал Куки Маруни, директор известной Gladstone Gallery, специализирующейся на произведениях современного искусства. 27-летняя Лоуренс и 33-летний Маруни встречаются уже несколько недель, но тщательно скрывают свои отношения и следят, чтобы их не заметили вместе.

По информации СМИ, Кук Марони – известный американский искусствовед. Мужчина работал с известными художниками, в частности, Кэролом Данэмом и Мэтью Барни. Свою личную жизнь директор галереи тщательно скрывает, поэтому, вероятно, пара не хочет выставлять свои отношения на показ. После громких новостей о новых бойфрендах Дженнифер Лоуренс звезда тоже стремится скрыть свою личную жизнь.

Источник: https://kinoafisha.ua
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