Дженнифер Лоуренс встречается с Куки Маруни

Актриса Дженнифер Лоуренс не так давно рассталась с режиссером Дарреном Аронофски, но уже нашла себе нового избранника.





"Их отношения длятся уже несколько недель. Однако пара встречается тайно. Они очень осторожны, потому что не хотят, чтобы их видели вместе", – отметил инсайдер.





Избранником актрисы стал Куки Маруни, директор известной Gladstone Gallery, специализирующейся на произведениях современного искусства. 27-летняя Лоуренс и 33-летний Маруни встречаются уже несколько недель, но тщательно скрывают свои отношения и следят, чтобы их не заметили вместе.





По информации СМИ, Кук Марони – известный американский искусствовед. Мужчина работал с известными художниками, в частности, Кэролом Данэмом и Мэтью Барни. Свою личную жизнь директор галереи тщательно скрывает, поэтому, вероятно, пара не хочет выставлять свои отношения на показ. После громких новостей о новых бойфрендах Дженнифер Лоуренс звезда тоже стремится скрыть свою личную жизнь.



