Телеведущая Снежана Егорова попала в больницу

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая недавно со скандалом уволилась с телеканала, попала в больницу. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Ведущая записала видеообращение к своим поклонникам, находясь на больничной койке.





"Я хочу немного отдохнуть, подумать о себе, своем будущем, о будущем моих детей. Потому что, как вы знаете, последние пять лет я сама полностью их воспитываю и все это происходит под бесконечной волной обвинений, оскорблений и унижений со стороны многих людей, которые не хотят разбираться в этой ситуации", – сказала Егорова.





Едва сдерживая слезы, ведущая поблагодарила поклонников за поддержку в этот непростой для нее период. Она потрясена тем, насколько ее поддерживают люди.





"Честно, я плачу от того, что я счастлива. Это трудно представить, но я поняла, сколько прекрасных людей есть в моей жизни и в жизни моих детей", – сказала Егорова.





Вместе с тем она извинилась перед поклонниками, что не смогла сдержать свои эмоции.





"Хочу извиниться за то, что не смогла быть циничной, прагматичной и не смогла удержаться от эмоционального поступка. За то, что я пытаюсь остаться порядочным человеком и за то, что не смогла быть не эмоциональной в этой ситуации", – поделилась звезда.



