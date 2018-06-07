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Шоу-бизнес
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7 июня 18, 14:53
Телеведущая Снежана Егорова попала в больницу
Снежана Егорова
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"Я хочу немного отдохнуть, подумать о себе", – сообщила ведущая.
Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая недавно со скандалом уволилась с телеканала, попала в больницу. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Ведущая записала видеообращение к своим поклонникам, находясь на больничной койке.

"Я хочу немного отдохнуть, подумать о себе, своем будущем, о будущем моих детей. Потому что, как вы знаете, последние пять лет я сама полностью их воспитываю и все это происходит под бесконечной волной обвинений, оскорблений и унижений со стороны многих людей, которые не хотят разбираться в этой ситуации", – сказала Егорова.

Едва сдерживая слезы, ведущая поблагодарила поклонников за поддержку в этот непростой для нее период. Она потрясена тем, насколько ее поддерживают люди. 

"Честно, я плачу от того, что я счастлива. Это трудно представить, но я поняла, сколько прекрасных людей есть в моей жизни и в жизни моих детей", – сказала Егорова.

Вместе с тем она извинилась перед поклонниками, что не смогла сдержать свои эмоции.

"Хочу извиниться за то, что не смогла быть циничной, прагматичной и не смогла удержаться от эмоционального поступка. За то, что я пытаюсь остаться порядочным человеком и за то, что не смогла быть не эмоциональной в этой ситуации", – поделилась звезда.

Источник: https://www.segodnya.ua
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