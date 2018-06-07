MONATIK впервые за долгое время рассказал о своей супруге

Певец MONATIK – один из тех артистов, которые пытается скрыть свою личную жизнь от публики. Редко можно увидеть фотографии супруги MONATIK у него на странице в Instagram. Лишь иногда можно заметить жену MONATIK в story.





MONATIK решил рассказать немного о своей супруге на мероприятии "Viva! Вечер со звездой". Артист отметил, что его супруга Ирина была с ним во все хороши и не самые лучшие периоды в жизни:





Это просто потрясающая женщина, мне сказочно повезло. Она воплощение всего, что должно быть в женщине для меня. Она прошла со мной все: огонь, медные трубы, все, что было... Мы начинали в съемной квартире, где у нас был только матрас. Мы прошли все вместе, каждый шаг. Я не могу не ценить этот момент, потому что она была со мной, когда я был с совершенно опущенными руками, она была той, кто говорил, что у меня все получится, я все смогу.











