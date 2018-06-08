Ольга Куриленко в прозрачном топе снялась в фотосессии
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Ольга Куриленко, как и другие голливудские звезды, активно ведет свой профиль в Instagram.
На днях актриса разместила фото, на котором она позирует в прозрачном топе с нашитыми цветами и голубой юбке-карандаш. Несмотря на нежный наряд, макияж Ольге сделали более дерзким – яркие тени отлично подчеркнули ее выразительные глаза. Известно, что Ольга приняла участие в съемке для журнала Marie Claire.
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