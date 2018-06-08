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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 июня 18, 12:56
В США вручили модный "Оскар"
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Иконой стиля признали Наоми Кэмпбелл.
Стали известны победители премии CFDA, которую многие считают "Оскаром" в мире моды. Лучшим "Дизайнером женской одежды" второй год подряд назван Раф Симонс, креативный директор Calvin Klein.

В категории "Дизайнер мужской одежды" победителем стал создатель марки уличной одежды Supreme Джеймс Джеббиа.

Сестры Олсен получили награду в номинации "Дизайнер украшений". Девушки 12 лет назад организовали бренд The Row.

Донателла Версаче стала лучшим зарубежным дизайнером.

Ким Кардашьян стала победительницей в новой номинации "Инфлюенсер года". 37-летняя красавица призналась:

"Я немного шокирована тем, что одержала победу в модной премии, ведь я большую часть времени хожу голой".



Источник: https://kinoafisha.ua/
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