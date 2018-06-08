В США вручили модный "Оскар"

Стали известны победители премии CFDA, которую многие считают "Оскаром" в мире моды. Лучшим "Дизайнером женской одежды" второй год подряд назван Раф Симонс, креативный директор Calvin Klein.
В категории "Дизайнер мужской одежды" победителем стал создатель марки уличной одежды Supreme Джеймс Джеббиа.
Сестры Олсен получили награду в номинации "Дизайнер украшений". Девушки 12 лет назад организовали бренд The Row.
Донателла Версаче стала лучшим зарубежным дизайнером.
Ким Кардашьян стала победительницей в новой номинации "Инфлюенсер года". 37-летняя красавица призналась:
"Я немного шокирована тем, что одержала победу в модной премии, ведь я большую часть времени хожу голой".