Бритни Спирс показала спортивную фигуру (ФОТО)

Бритни Спирс, оставив дома детей и возлюбленного, отдыхала на пляже в Майами. В роли сопроводителей певицы выступили только ее личный охранник и отличное настроение. Бритни, выставившая на показ свою хорошую физическую форму, помимо купания, также проехала на водном скутере. Если судить по фотографиям, Спирс села за его руль впервые в жизни. Журналисты, которые оказались на пляже, сделали ряд фотографий, на которых видно, с каким восторгом и неописуемой радостью она кружила по воде.





Стоит отметить и привлекательное тело Бритни Спирс. Она давно посещает атлет-зал, не забывая показывать фан-группе итоги ее тренировок.



















