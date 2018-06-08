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Новости Шоу-Бизнеса
8 июня 18, 13:17
Бритни Спирс показала спортивную фигуру (ФОТО)
Бритни Спирс
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На отдыхе известная поп-исполнительница протестировала водный скутер, которым, судя по всему, она впервые управляла в своей жизни.
Бритни Спирс, оставив дома детей и возлюбленного, отдыхала на пляже в Майами. В роли сопроводителей певицы выступили только ее личный охранник и отличное настроение. Бритни, выставившая на показ свою хорошую физическую форму, помимо купания, также проехала на водном скутере. Если судить по фотографиям, Спирс села за его руль впервые в жизни. Журналисты, которые оказались на пляже, сделали ряд фотографий, на которых видно, с каким восторгом и неописуемой радостью она кружила по воде.

Стоит отметить и привлекательное тело Бритни Спирс. Она давно посещает атлет-зал, не забывая показывать фан-группе итоги ее тренировок.





Источник: https://kinoafisha.ua
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