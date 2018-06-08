Эмма Стоун на мероприятии в образе француженки (ФОТО)

Практически каждый выход звезды еще долго обсуждается экспертами и поклонниками. В этот раз Эмма появилась на премии LVMH-2018 в Париже.





Для выхода на красную дорожку Стоун выбрала необычный черно-белый костюм в ретро-стиле от Louis Vuitton. Верх наряда состоял из белого укороченного пиджака с плечами и глубоким декольте, а низ - черные брюки-бананы. Завершал образ ремень на талии с логотипом Louis Vuitton. А с помощью красной помады и элегантной укладки актриса стала похожа на настоящую француженку.



















