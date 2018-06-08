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8 июня 18, 13:21
Эмма Стоун на мероприятии в образе француженки (ФОТО)
Эмма Стоун
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Появляясь на красных дорожках и светских мероприятиях, актрисе Эмме Стоун без труда удается привлечь к себе внимание эффектными нарядами.
Практически каждый выход звезды еще долго обсуждается экспертами и поклонниками. В этот раз Эмма появилась на премии LVMH-2018 в Париже.

Для выхода на красную дорожку Стоун выбрала необычный черно-белый костюм в ретро-стиле от Louis Vuitton. Верх наряда состоял из белого укороченного пиджака с плечами и глубоким декольте, а низ - черные брюки-бананы. Завершал образ ремень на талии с логотипом Louis Vuitton. А с помощью красной помады и элегантной укладки актриса стала похожа на настоящую француженку.





Источник: https://kinoafisha.ua/
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