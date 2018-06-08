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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 июня 18, 13:25
Сандра Буллок со слезами рассказывает об усыновленных детях
Сандра Буллок
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53-летняя Сандра Буллок относится к усыновлению очень трепетно, ведь сама воспитывает двух приемных детей: восьмилетнего сына Луиса и пятилетнюю дочь Лилу.
Актрису пригласили на шоу Ходы Котб на NBC, где она со слезами на глазах рассказывала об усыновлении.

Сандра воспринимает усыновленных детей как родных. "Сотни тысяч детей готовы стать вам родными. Навсегда становишься родителем с той минуты, когда принимаешь ребенка и его любовь", — сказала актриса.

В интервью для журнала InStyle Сандра попросила родителей усыновленных детей не употреблять термин "усыновленные", а называть своих детей "нашими". "Все это заставляем меня плакать. Давайте будем называть этих детей "нашими детьми". Не говорите "мой приемный ребенок", ведь никто не произносит "ЭКО-ребенок". Давайте говорить просто — "наши дети", — заявила Сандра.

Напомним, успеха своей возлюбленной, ее вечную занятость и отсутствие ее дома не выдержал муж Сандры Баллок Джесси Грегори Джеймс. Пара рассталась в 2010-ом. Долгое время актриса не могла прийти в себя и казалось, что она находится в затяжной депрессии. Единственным утешениям для Сандры был приемный сын Лиус.

В 2015-ом у Баллок появился новый мужчина. Им стал фотограф Брайан Рэндалл. Бывший манекенщик идеально вписался в жизнь актрисы и вдохнул в нее новую жизнь. Он же стал вдохновением для Сандры на усыновление еще одного ребенка. Так, в декабре 2015-го семья актрисы увеличилась еще на одного человека – дочь Лилу.

"Когда я впервые увидела Лилу, я поняла, что она должна быть со мной. В этом не было никаких сомнений. Я могу утверждать с уверенностью: нужные дети приходят ко мне в нужный момент", — говорила недавно Сандра.

Источник: https://kinoafisha.ua
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