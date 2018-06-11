Галя рассказала об отношениях с Рожденом Ануси

Галя Присташ рассказала об отношениях с Рожденом Ануси





Многие зрители 8 сезона шоу “Холостяк“ были уверенны в том, что на финальной церемонии Рожден Ануси выберет именно Галю. Однако мужчина отдал предпочтение Иванне. В недавнем интервью финалистка проекта рассказала об отношениях с главным героем.





"Когда Рожден меня увидел в белом платье на первой вечеринке, он очень застеснялся. Когда мне сказали, что он артист, я не поверила и говорю:“Как артист? Так он стесняшка?“. Со мной Рожден был именно таким. Когда я посмотрела в его глаза, то подумала: “Это то, о чем я писала в анкете“, - передает слова Гали Присташ “Комсомольская правда“.













Участница “Холостяк 8“ поделилась своим мнением о Рождене:





"Меня больше удивило то, что сначала он говорит одно, а потом совершенно другое. В проекте Рождену не нравилась моя эмоциональность, а когда эмоций не стало, то ему тоже это не подходит. Меня это просто убило. Он еще говорит о том, что я не обняла его на финальной церемонии… Рожден не подумал о том, что, поиграв со мной в проекте три месяца, он разбил все, что было у меня внутри. Это намного больше, чем эти физические жесты. Я слишком доверилась ему."





Галя заявила, что после окончания проекта с Рожденом Ануси у нее никаких отношений нет, даже дружеских.





"У нас нет ничего! Рожден своим поведением доказал, что для него это шоу и ему не нужны отношения», – отметила девушка.





Она также рассказала, что в настоящее время ее сердце занято работой. После проекта Галина Присташ выпустила собственную линию купальников.





Напомним, что недавно стали известны имена претендентов на место главного героя 9 сезона шоу “Холостяк“.



