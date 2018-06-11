Мила Кунис о беременности и киноиндустрии

Актриса активно выступает на мероприятиях, организованных с целью борьбы за равноправие, и участвует в женских маршах. Вчера в Западном Голливуде прошел женский саммит, организованный Variety, где Мила вновь подняла тему гендерного неравенства в киноиндустрии и рассказала о беременности.





Начав с киноиндустрии, актриса отметила, что та практически не изменилась. "Не думаю, что киноиндустрия изменилась за последние 20 лет", — говорит Мила. Девушка отмечает, что работа с женщинами-режиссерами для нее более комфортна, ведь те снисходительны и меньше кричат.





"Есть существенная разница и большое преимущество в работе с женщинами-режиссерами. Никто друг на друга не кричит, никто не злится. В семь вечера вас отпускают домой, чтобы вы могли поужинать со своими детьми. Это прекрасно!"





На данный момент актриса активно борется за равноправие, оказывая поддержку молодым писательницам, пытаясь изменить ситуацию к лучшему. Кунис не боится рисковать, и берется за работу в фильмах, которые могут не окупиться. Мила вспомнила о том, как старалась собрать актрис для съемок в фильме "Плохие мамочки", ведь картину тогда нельзя было назвать "обреченной на успех". "У меня тогда уже был ребенок, и я была беременна еще одним. Поэтому я не думала о работе. Я пыталась сделать так, чтобы другие приняли участие в съемках. Но многие отказывались", — призналась она.





В итоге Мила сама снялась в картине и та собрала 183 миллиона долларов в мировом прокате. Кстати, материнство очень изменило актрису. "Став матерью, многие вещи, которые меня волновали, перестали иметь для меня значение. Я научилась говорить "нет", — заключила Кунис.





Несмотря на активную борьбу против неравноправия между мужчинами и женщинами, актриса безумно любит своего мужа. На киновыставке CinemaCon-2018 Мила поделилась с интервьюером своей радостью. На выставке актриса презентовала новый фильм "Шпион, который меня кинул", в котором, конечно, исполнила роль.





"У меня самый лучший муж в мире! Клянусь вам, мне очень повезло. Рядом со мной живет невероятно терпеливый человек, который в высшей степени поддерживает всю семью", — сказала Кунис о Катчере.





Съемки упомянутой картины проходили в Будапеште, куда Эштон поехал вместе с женой и детьми, трехлетней дочерью Уайетт и годовалым Димитрием. Как рассказала Кунис, ее дети время проводили не зря. Ее старший сын во время пребывания в Будапеште радовал родителей успехами в изучении Венгерского языка.



