Виктория Бэкхем поделилась новыми семейными фото

Бывшая участница Spice Girls, а ныне успешный дизайнер Виктория Бекхэм в ответ на слухи опубликовала на своей страничке в Instagram свежее фото из семейного архива, излучающее счастье и любовь.





На фотографии 44-летняя певица запечатлена в кругу семьи: с сыновьями — 15-летним Ромео и 13-летним Крузом, своими родителями Джеки и Тони Адамс, а также 6-летней дочерью Харпер.





Бэкхем и ее сыновья, не сговариваясь, оделись по классическому дресс-коду: белый верх, темный низ. И если братья выбрали спортивный стиль, надев кроссовки, то их мать добавила своему образу яркости при помощи элегантных красных лодочек с брошью.





Впрочем, фолловеры знаменитости поспешили отметить, что на снимке присутствуют далеко не все члены семьи, а это может говорить о том, что разговоры о проблемах в отношениях Виктории и Дэвида появились не из воздуха. Правда, нашлись среди подписчиков звезды и те, кто не верит подобным сообщениям.





Дэвид сейчас на футбольном саммите в Китае. И не больше! — пишут последние.





Сами же супруги никак не комментируют свои "проблемы", а в соцсетях они обмениваются милыми комментариями. Так, под фотографией с Харпер Виктория написала:





Утренние обнимашки. Так много любви. Мы любим тебя и скучаем, @davidbeckham.





Напомним, что в следующем месяце Виктория и Дэвид отметят 19 лет со дня своей свадьбы.



















