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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 июня 18, 12:41
Виктория Бэкхем поделилась новыми семейными фото
Виктория Бэкхем
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В последнее время СМИ все чаще обсуждают возможный разлад в семье Бекхэм.
Бывшая участница Spice Girls, а ныне успешный дизайнер Виктория Бекхэм в ответ на слухи опубликовала на своей страничке в Instagram свежее фото из семейного архива, излучающее счастье и любовь.

На фотографии 44-летняя певица запечатлена в кругу семьи: с сыновьями — 15-летним Ромео и 13-летним Крузом, своими родителями Джеки и Тони Адамс, а также 6-летней дочерью Харпер.

Бэкхем и ее сыновья, не сговариваясь, оделись по классическому дресс-коду: белый верх, темный низ. И если братья выбрали спортивный стиль, надев кроссовки, то их мать добавила своему образу яркости при помощи элегантных красных лодочек с брошью.

Впрочем, фолловеры знаменитости поспешили отметить, что на снимке присутствуют далеко не все члены семьи, а это может говорить о том, что разговоры о проблемах в отношениях Виктории и Дэвида появились не из воздуха. Правда, нашлись среди подписчиков звезды и те, кто не верит подобным сообщениям.

Дэвид сейчас на футбольном саммите в Китае. И не больше! — пишут последние.

Сами же супруги никак не комментируют свои "проблемы", а в соцсетях они обмениваются милыми комментариями. Так, под фотографией с Харпер Виктория написала:

Утренние обнимашки. Так много любви. Мы любим тебя и скучаем, @davidbeckham.

Напомним, что в следующем месяце Виктория и Дэвид отметят 19 лет со дня своей свадьбы.





Источник: https://kinoafisha.ua
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