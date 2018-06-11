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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 июня 18, 12:45
Дочь Синди Кроуфорд раскритиковали за вызывающий наряд
Кайя Гербер
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Дочь Синди Кроуфорд, юная модель Кайя Гербер, сейчас находится в лучах славы, но вместе с восторгами толпы она, как и многие другие звезды, начала получать и критику в свой адрес.
На днях 16-летняя модель была замечена на премии CFDA Awards 2018 в одежде от Александра Ванга, музой которого она является с 2016 года – и как раз выбранный ею ансамбль вызвал целый шквал критики.

Многих поразил наряд, который девушка выбрала для этого мероприятия. Его посчитали слишком вызывающим для ее образа и просто нелепым. Для выхода в свет Кайя надела светлую рубашку мужского кроя, шорты, похожие на мужские семейные трусы, а также черные чулки с логотипом дизайнера. Очевидно, что, будучи лицом бренда, Гербер старается везде появляться в одежде Ванга, однако не стоит забывать и о том, что порой наряды могут быть неуместными и выглядеть смешно.

Вот как выглядела Кайя на красной дорожке CFDA Awards 2018:



Источник: https://kinoafisha.ua
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