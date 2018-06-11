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Шоу-бизнес
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11 июня 18, 15:11
Настя Каменских с новым фото нарвалась на жесткую критику
Настя Каменских
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Настя поделилась снимком со своими фанатами в Instagram.
Популярная украинская певица Настя Каменских снова порадовала своих поклонников очень пикантным фото, где исполнительница предстала в откровенном образе. Настя поделилась новым снимком со своими фанатами в Instagram.

Каменских позировала в платье-сетке и нижнем белье. Настя похвасталась соблазнительными формами.

Откровенный снимок артистки собрал восторженные отзывы: "Богиня", "Пора бы уже стиль трусов сменить. Уже ж не 18", "Украинская Бейонсе", "Слишком горячая", "Шикарная", "Она просто прелесть и само совершенство", — комментируют пользователи.



Ранее в сети также раскритиковали интимное фото Каменских. На снимке, который артистка разместила в Instagram, она позирует в одежде от Nadya Dzyak. Так Каменских выступала на национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица" 19 мая.

Но фолловеры Насти не оценили дизайнерский наряд. Они считают, что выглядит певица вульгарно.

Источник: https://www.segodnya.ua
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