Настя Каменских с новым фото нарвалась на жесткую критику

Популярная украинская певица Настя Каменских снова порадовала своих поклонников очень пикантным фото, где исполнительница предстала в откровенном образе. Настя поделилась новым снимком со своими фанатами в Instagram.





Каменских позировала в платье-сетке и нижнем белье. Настя похвасталась соблазнительными формами.





Откровенный снимок артистки собрал восторженные отзывы: "Богиня", "Пора бы уже стиль трусов сменить. Уже ж не 18", "Украинская Бейонсе", "Слишком горячая", "Шикарная", "Она просто прелесть и само совершенство", — комментируют пользователи.













Ранее в сети также раскритиковали интимное фото Каменских. На снимке, который артистка разместила в Instagram, она позирует в одежде от Nadya Dzyak. Так Каменских выступала на национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица" 19 мая.





Но фолловеры Насти не оценили дизайнерский наряд. Они считают, что выглядит певица вульгарно.



