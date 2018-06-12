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Шоу-бизнес
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12 июня 18, 12:07
Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о беременности
Дженнифер Энистон
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Известная актриса Дженнифер Энистон опровергла слухи о том, что она беременна от Брэда Питта.
Стоит отметить, что ранее появились слухи о том, что бывшие супруги тайно встречались в течение многих месяцев и после этого актриса якобы начала носить ребенка Брэда под сердцем.

Кроме этого, была опубликована статья, в которой журналисты заявляли об "интересном" положении Энистон, которое стало результатом тайных встреч актеров.

Но оказалось, что вся информация в данной публикации была основана лишь на слухах, а не на реальных фактах, фото оказалось результатом компьютерного редактирования.

Также информацию о беременности Дженнифер Энистон опроверг ее официальный представитель Стивен Хавейн и что представители Брэда Питта потребовали от издания выпустить опровержение скандальной статьи.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, развод звездной пары Джастина Теру и Дженнифер Энистон вызвал огромный резонанс в СМИ всего мира. Журналисты публикуют подробности бракоразводного процесса, брачного контракта, отношениях актеров после расставания и другом. Теперь источник, приближенный к паре рассказал, кому из супругов принадлежало решение уйти.

Источник: https://kinoafisha.ua/

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