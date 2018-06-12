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12 июня 18, 12:24
Снежана Егорова опубликовала письмо к президенту Украины
Снежана Егорова
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Телеведущая написала Петру Порошенко открытое письмо, в котором рассказала об "уничтожении деловой репутации".
Украинская телеведущая Снежана Егорова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с открытым письмом. В нем она попросила главу страны остановить "телевизионное килерство", жертвой которого она себя называет. Письмо было опубликовано на Facebook-странице ведущей.

В письме ведущая отметила, что явление "телевизионного киллерства" достигло невиданных масштабов.

Снежана также добавила, что имеет 25-летний стаж работы на телевидении, является профессиональной актрисой, а также общественным деятелем и лидером общественной организации "Gorod S". Помимо этого она - многодетная мать.

"Обращаюсь к Вам, уважаемый господин Президент, как к лидеру Революции Достоинства с просьбой разобраться и дать свою оценку действиям, которые совершенно безнаказанно разворачиваются на общенациональном телевизионном канале ПРЯМОЙ", - отметила Снежана.

Также Егорова подчеркнула, что что в Международный день день защиты детей, в программе "Поярков Ньюз" зрителям было предложено принять участие в опросе следующего содержания: "Если бы у Вас была возможность спасти одного из них, кого бы вы выбрали?". Среди ответов было указано имя Снежаны, а также ее бывшего супруга Антона Мухарского.

"В дальнейшем в эфире вышеупомянутого телепроекта "Поярков Ньюз" неоднократно упоминается моя фамилия, приписывая мне действия, которых я не совершала и манипулируя моим именем в негативном, а иногда и политическом контексте, что я расцениваю как сведение личных счетов", - сказала женщина.

По мнению Егоровой, это является ни чем другим, как сведением личных счетов, а также уничтожения деловой репутации и лишения ее средств к существованию.

Источник: https://kinoafisha.ua
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