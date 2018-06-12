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12 июня 18, 12:35
София Ротару поделилась яркими семейными фото
София Ротару
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Певица отдыхает в Лондоне.
Знаменитая певица София Ротару поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram яркими семейными фото.

На одном из снимков 70-летняя певица вместе с сыном Русланом и 17-летней внучкой Соней проводит время в Лондоне. София Михайловна выбрала для прогулки платье в полоску.

"Замечательный день с любимыми", – подписала снимок певица.



На другом фото запечатлена уже вся семья – к предыдущей компании добавился еще один внук Ротару Анатолий, а также невестка Светлана.

"Внуки и дети уже совсем взрослые! Самые дорогие моменты моей жизни – когда мы все вместе! Люблю Вас", – написала артистка.



Напомним, София Ротару снялась в семейной фотосессии и впечатлила внешним видом. 70-летняя София Михайловна позировала в саду с магнолиями в компании сына Руслана, невестки Светланы, внучки Сони и внука Анатолия. Для фотосессии София Ротару выбрала платье в украинском стиле.

Источник: https://www.segodnya.ua/
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