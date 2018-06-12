София Ротару поделилась яркими семейными фото

Знаменитая певица София Ротару поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram яркими семейными фото.





На одном из снимков 70-летняя певица вместе с сыном Русланом и 17-летней внучкой Соней проводит время в Лондоне. София Михайловна выбрала для прогулки платье в полоску.





"Замечательный день с любимыми", – подписала снимок певица.













На другом фото запечатлена уже вся семья – к предыдущей компании добавился еще один внук Ротару Анатолий, а также невестка Светлана.





"Внуки и дети уже совсем взрослые! Самые дорогие моменты моей жизни – когда мы все вместе! Люблю Вас", – написала артистка.













Напомним, София Ротару снялась в семейной фотосессии и впечатлила внешним видом. 70-летняя София Михайловна позировала в саду с магнолиями в компании сына Руслана, невестки Светланы, внучки Сони и внука Анатолия. Для фотосессии София Ротару выбрала платье в украинском стиле.



