Ани Лорак отпраздновала 7-летие дочери Софии

Знаменитая певица Ани Лорак на днях отпраздновала уже 7-й день рождения дочери Софии. Умилительными фотографиями артистка поделилась на своей странице в Instagram.





"С Днём рождения, моя принцесса! Моя девочка стала на год взрослее! Будь самой счастливой!", – написала Ани под снимком, где она позирует с дочерью в стиле family look.













Позже певица опубликовала еще несколько трогательных фото, одно из которых прокомментировала так: "Мои сладкие щечки".





















Каролина также поделилась семейным снимком, на котором присутствует и муж певицы – Мурат. Лорак забавно подписала фото – "Мои близнецы".













"Прекрасная, красивая семья! Люблю ваши улыбки!", "Самая прекрасная семья", "Вам нужно побольше детей, рожайте", "Какие вы милые. Прекрасная дружная семья", "Вы как-то все втроем похожи", – комментируют фото поклонники певицы.



