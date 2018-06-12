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Шоу-бизнес
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12 июня 18, 12:37
Ани Лорак отпраздновала 7-летие дочери Софии
Ани Лорак
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Певица снялась в фотосесси с дочерью.
Знаменитая певица Ани Лорак на днях отпраздновала уже 7-й день рождения дочери Софии. Умилительными фотографиями артистка поделилась на своей странице в Instagram. 

"С Днём рождения, моя принцесса! Моя девочка стала на год взрослее! Будь самой счастливой!", – написала Ани под снимком, где она позирует с дочерью в стиле family look.



Позже певица опубликовала еще несколько трогательных фото, одно из которых прокомментировала так: "Мои сладкие щечки".





Каролина также поделилась семейным снимком, на котором присутствует и муж певицы – Мурат. Лорак забавно подписала фото – "Мои близнецы".



"Прекрасная, красивая семья! Люблю ваши улыбки!", "Самая прекрасная семья", "Вам нужно побольше детей, рожайте", "Какие вы милые. Прекрасная дружная семья", "Вы как-то все втроем похожи", – комментируют фото поклонники певицы.

Источник: https://www.segodnya.ua
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