Вера Брежнева показала редкое семейное фото

Известная певица Вера Брежнева разместила на своей странице в Instagram редкое семейное фото. Исполнительница вместе с родственниками отпраздновала в Италии день рождения мамы. На днях Тамаре Галушко исполнилось 66 лет.





На снимке Вера запечатлена вместе со своими сестрами Анастасией и Галиной, дочерью Соней и мамой Тамарой. Фото собрало свыше 200 тысяч лайков.





"Who run the world?!" – подписала фото Брежнева, поставив традиционный хештег #рашнкардашн, а также указав возраст каждой девушки на фотографии справа налево – 36-17-33-66-33.













Также Вера опубликовала снимок с мамой, в подписи к которому призналась, что именно мама научила ее любить и заботиться о других людях.





"Женщина, подарившая мне основу: умение любить и заботиться, человечность, женственность, нежность, мудрость, доброту, терпеливость, любовь к чистоте и порядку, верность себе, отношение к людям и многое другое...Сегодня празднует свой праздник юности, красоты и жизни любимая мама, бабушка и теща, наша красавица (Именно это событие стало веской причиной, по которой меня не будет на любимой премии @muztv)", – написала певица.



