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12 июня 18, 12:43
Вера Брежнева показала редкое семейное фото
Вера Брежнева
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На днях маме певицы исполнилось 66 лет.
Известная певица Вера Брежнева разместила на своей странице в Instagram редкое семейное фото. Исполнительница вместе с родственниками отпраздновала в Италии день рождения мамы. На днях Тамаре Галушко исполнилось 66 лет.

На снимке Вера запечатлена вместе со своими сестрами Анастасией и Галиной, дочерью Соней и мамой Тамарой. Фото собрало свыше 200 тысяч лайков.

"Who run the world?!" – подписала фото Брежнева, поставив традиционный хештег #рашнкардашн, а также указав возраст каждой девушки на фотографии справа налево – 36-17-33-66-33.



Также Вера опубликовала снимок с мамой, в подписи к которому призналась, что именно мама научила ее любить и заботиться о других людях.

"Женщина, подарившая мне основу: умение любить и заботиться, человечность, женственность, нежность, мудрость, доброту, терпеливость, любовь к чистоте и порядку, верность себе, отношение к людям и многое другое...Сегодня празднует свой праздник юности, красоты и жизни любимая мама, бабушка и теща, наша красавица (Именно это событие стало веской причиной, по которой меня не будет на любимой премии @muztv)", – написала певица.

Источник: https://www.segodnya.ua
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