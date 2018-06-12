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Шоу-бизнес
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12 июня 18, 12:50
Беременная Светлана Тарабарова сообщила пол ребенка
Светлана Тарабарова
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Светлана Тарабарова: "Мы с Лешей полтора года мечтали о ребенке".
Певица Светлана Тарабарова беременна. Долгое время певица скрывала свое интересное положение. Только на 6-м месяце она сообщила о беременности. А сейчас назвала пол будущего ребенка.

Светлана Тарабарова в интервью VIVA! призналась, что родить должна в сентябре:

Мы с Лешей полтора года мечтали о ребенке. Старались, но не получалось. Но мы не паниковали, не бегали по врачам: «Помогите!» Упорно пытались зачать ребенка, но безрезультатно. Пока в какой-то момент не успокоились и не переключились на другую тему. Мы погрузились в работу. Я выбросила все календарики, где высчитывала даты, и с удвоенной энергией занялась творчеством.

А ждет пара мальчика:

Но до рождения нельзя говорить. Плохая примета. А пока мы его называем пацан )))



Источник: https://glamurchik.tochka.net
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