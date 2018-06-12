Беременная Светлана Тарабарова сообщила пол ребенка

Певица Светлана Тарабарова беременна. Долгое время певица скрывала свое интересное положение. Только на 6-м месяце она сообщила о беременности. А сейчас назвала пол будущего ребенка.





Светлана Тарабарова в интервью VIVA! призналась, что родить должна в сентябре:





Мы с Лешей полтора года мечтали о ребенке. Старались, но не получалось. Но мы не паниковали, не бегали по врачам: «Помогите!» Упорно пытались зачать ребенка, но безрезультатно. Пока в какой-то момент не успокоились и не переключились на другую тему. Мы погрузились в работу. Я выбросила все календарики, где высчитывала даты, и с удвоенной энергией занялась творчеством.





А ждет пара мальчика:





Но до рождения нельзя говорить. Плохая примета. А пока мы его называем пацан )))











