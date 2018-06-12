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12 июня 18, 12:52
Леди Гага показала свою маму
Леди Гага
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Леди Гага посетила публичное мероприятие с мамой.
Певица Леди Гага недавно посетила благотворительное мероприятие под названием Children Mending Hearts '10th Annual Empathy Rock, которое проходило в Лос-Анджелесе. Приехала она туда не одна.

Леди Гага вышла в свет со своей мамой. Синтия Джерманотта редко появляется на публике. Но в этот раз она решила поддержать дочь. Ведь мероприятие было посвящено родителям, на котором они должны понять, что детей нужно поощрять и не только за успеха, а и за их пристрастия. Этом маму Леди Гаги учила ее мама, которая даже в 90 продолжает быть авторитетом и к ней идут за советом:

В свои 90 лет Ронни ходит в спортзал чаще, чем большинство людей, которых я знаю. Она именно тот человек, к которому обращаюсь я и мои дочери, когда нужен совет
рассказывала Синтия.



Источник: https://glamurchik.tochka.net
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