Леди Гага показала свою маму

Певица Леди Гага недавно посетила благотворительное мероприятие под названием Children Mending Hearts '10th Annual Empathy Rock, которое проходило в Лос-Анджелесе. Приехала она туда не одна.





Леди Гага вышла в свет со своей мамой. Синтия Джерманотта редко появляется на публике. Но в этот раз она решила поддержать дочь. Ведь мероприятие было посвящено родителям, на котором они должны понять, что детей нужно поощрять и не только за успеха, а и за их пристрастия. Этом маму Леди Гаги учила ее мама, которая даже в 90 продолжает быть авторитетом и к ней идут за советом:





В свои 90 лет Ронни ходит в спортзал чаще, чем большинство людей, которых я знаю. Она именно тот человек, к которому обращаюсь я и мои дочери, когда нужен совет

рассказывала Синтия.











