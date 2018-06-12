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12 июня 18, 12:56
Бабушку Ким Кардашьян выпустили из тюрьмы
Ким Кардашьян
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Бабушка Ким Кардашьян отбывала тюремный строк по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков.
В конце мая Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом. Целью встречи светской львицы с президентом США было решение вопроса об освобождении бабушки Ким Кардашьян из тюрмы.

Стало известно, что Ким Кардашьян добилась своего. Ее бабушку, 62-летнюю Элис Джонсон, освободили из тюрьмы. Отметим, что бабушка Ким Кардашьян отбывала срок за хранение и контрабанду наркотиков и попала в тюрьму в 1997 году, получив пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Об освобождении бабушки Ким Кардашьян рассказала лично:

Мы позвонили Элис в тюрьму. Они привели ее, они подвели ее к телефону. Я думала, что она уже знает об этом. Она даже не догадывалась. Она была действительно спокойной, она назвала меня ее ангелом-воином. Она сказала: "Привет, ангел-воин", таким своим милым голосом. А я ей говорю: "Погодите, вы не знаете?". Она ответила: "Знаю что?". Я ей: "Элис, вы свободны. Вы сегодня выходите на свободу.

Дальше Ким Кардашьян слышала крик в ответ:

Только крик. Я никогда не забуду ее крик. И потом мы начали плакать. Это было так, две-три минуты рыданий, просто без всяких слов. Более трех тысяч человек заключено в тюрьму за первое преступление или за ненасильственные преступления. Знаете, я никогда не утверждала, что знаю все о тюремной реформе. Но я знаю, что я заинтересована, и знаю, что у меня есть голос.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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