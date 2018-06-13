Дженнифер Лоуренс с новым бойфрендом в Нью-Йорке (ФОТО)

Пробыв недолго без пары после разрыва с Дарреном Аронофски, Лоуренс закрутила роман с директором галереи.





На днях Дженнифер была замечена на прогулке со своим новым бойфрендом, 33-летним директором нью-йоркской галереи Куком Марони. Инсайдеры сообщают, что парочка познакомилась благодаря их общей подруге Лоре Симпсон и с тех пор неразлучна. Лоуренс и Марони пока не хотят официально объявлять о своем романе, потому что решили сперва проверить чувства на прочность. О личной жизни Кука до Дженнифер прессе почти ничего не известно, но парень не был замечен ни в каких громких скандалах и имеет отличную репутацию, а главное – он действительно подходит звезде "Голодных игр" по возрасту, в отличие от ее предыдущих бойфрендов.



























