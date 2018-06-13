Ольга Сумская воплотилась в Роксолану спустя 20 лет (ФОТО)

Снимки она опубликовала на своей странице в Іnstagram.





Известно, что 11 июня в 19:00 в Национальной филармонии Украины состоялся тематический концерт "Музыка, на которую вдохновила Роксолана / Хюррем Султан". Посольство Республики Турция в сотрудничестве с Министерством культуры Украины организовала концерт-рассказ, где впервые были собраны все музыкальные произведения, посвященные Роксолане.





На мероприятии Сумская предстала в образе Роксоланы - героини одноименного украинского сериала 90-х годов, который стал культовым в свое время.





По сюжету, в этом сериале актриса сыграла главную роль Насти Лисовской - Роксоланы. Пользователи соцсети восхитились потрясающим образом любимой актрисы и вспомнили культовый сериал, который был популярным около двадцати лет назад.





"Обязательно необходимо снять продолжение "Роксоланы"! Потому наша Гюрем в разном возрасте прекрасна! Можно объединить современный и прошлый фильм: таким образом, словно Гюрем в почтенном возрасте вспоминает всю свою жизнь, и кадры из картины, где Оля еще совсем юная - только придадут изюм и магии новому фильму!", - рассуждают юзеры.



















