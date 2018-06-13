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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 июня 18, 11:51
Эштон Катчер признался, что скрывает под бейсболками
Эштон Катчер
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Голливудский актер Эштон Катчер частенько появляется на публике в бейсболке.
Причина тому — проблемы со здоровьем.

Как признался 40-летний Катчер в эфире ток-шоу "Conan", таким образом он маскирует облысение. По его словам, терять волосы он начал еще в 25 лет. Тогда Эштон обратился к врачу, и тот прописал ему препарат. Но когда у актера появились дети, он перестал его принимать из-за боязни побочных эффектов. С тех пор его шевелюра понесла значительные потери, однако Эштон старается не унывать.

"Доктор объяснил мне, что выпадение волос — вполне естественный процесс. В организме мужчины вырабатывается тестостерон. И его побочным эффектом является ослабление волосяных луковиц…", — рассказал актер.

Катчер утверждает, что лысина станет скоро всем заметна, но его это пока не слишком волнует.

"Во-первых, все давно привыкли, что я все время ношу бейсболку. Так что мне нетрудно будет спрятать голову. А во-вторых, что касается профессии, я просто перейду в другое амплуа — стану характерным актером, которому лысина вовсе не помеха!" — подытожил Эштон.

Источник: https://kinoafisha.ua
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