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Шоу-бизнес
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13 июня 18, 11:52
Ева Мендес сходила с детьми за покупками (ФОТО)
Ева Мендес
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Ева Мендес и Райан Гослинг из тех, кто может доверить детей няням.
Воспитанием дочерей — Эсмеральды и Амады — они занимаются сами. Поэтому девочки нередко разделяют с родителями не только их ежедневные дела, но и развлечения.

За семейными обязанностями Еву Мендес с дочерьми папарацци застали в минувшую субботу в Лос-Анджелесе. Накупив продуктов, они возвращались домой. И все трое выглядели очень счастливыми, даже несмотря на то, что покупки им пришлось в этот раз нести самим. Райан Гослинг в этот раз их не сопровождал. И, похоже, устроил себе выходной от родительских обязанностей.



Источник: https://kinoafisha.ua
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