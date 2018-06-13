Ева Мендес сходила с детьми за покупками (ФОТО)

Воспитанием дочерей — Эсмеральды и Амады — они занимаются сами. Поэтому девочки нередко разделяют с родителями не только их ежедневные дела, но и развлечения.





За семейными обязанностями Еву Мендес с дочерьми папарацци застали в минувшую субботу в Лос-Анджелесе. Накупив продуктов, они возвращались домой. И все трое выглядели очень счастливыми, даже несмотря на то, что покупки им пришлось в этот раз нести самим. Райан Гослинг в этот раз их не сопровождал. И, похоже, устроил себе выходной от родительских обязанностей.











