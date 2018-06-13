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Шоу-бизнес
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13 июня 18, 11:54
Роберт Де Ниро публично обругал президента США
Роберт Де Ниро
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Знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро публично обругал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Произошло это во время торжественной церемонии вручения театральной премий Tony Award.

Представляя награду популярного американского музыканта Брюса Спрингстина, Роберт Де Ниро буквально послал со сцены действующего главу Белого Дома "на три буквы", что вызвало бурные овации со стороны присутствовавших звезд и простых зрителей. Редакторы транслировавшего церемонию в прямом эфире телеканала CBS успели заглушить слова голливудского ветерана специальным сигналом. Официальные представители администрации США пока не прокомментировали этот инцидент.

Отметим, что Де Ниро является последовательным критиком не только Дональда Трампа, но и всей системы власти в нынешних США, а также их внешней и внутренней политики. Так, выступая в мае 2017 года перед студентами Brown University, актер сказал, что, если ранее "США можно было охарактеризовать как "вдохновляющую драму", то теперь они, скорее, "тупая трагикомедия".

Напомним также, что Роберт Де Ниро по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером американского телевидения.

Источник: https://kinoafisha.ua
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